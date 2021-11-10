Россиянина арестовали за отказ занять свое место в самолете

Жителя Подмосковья, летевшего рейсом Кемерово-Москва, арестовали за то, что он занял чужое место в самолете и отказался пересесть на свое кресло, пишет «МВД Медиа».

«Когда пассажира попросили пересесть на свое место, он отказался это сделать и стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес экипажа и других граждан. В связи с этим представитель авиакомпании отказал нарушителю общественного порядка в перелете», — говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянин был в трезвом состоянии. Его доставили в дежурную часть транспортной полиции и привлекли к административной ответственности по части первой статьи 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство». Его приговорили к десяти суткам административного ареста, которые он проведет в спецприемнике в Кемерово.

Ранее стало известно, что в столичном аэропорту Шереметьево транспортная полиция задержала пассажира, устроившего дебош на борту летевшего из Стокгольма в Москву самолета. Задержанным оказался житель Белгорода. Отмечается, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.