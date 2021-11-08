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Появились новые данные инцидента с севшим в Киеве с россиянами самолете WizzAir

Украина проверяла пассажиров самолета WizzAir, севшего в Киеве из-за тумана в Москве
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Фото: Andrew Boyers / Reuters

Власти Украины запросили список пассажиров самолета WizzAir, который 2 ноября выполнял рейс БудапештМосква, но сел в Киеве из-за тумана в российской столице. Новые данные инцидента рассказал «Ленте.ру» информированный источник.

По словам собеседника издания, украинские власти сделали это для проверки. «То, что власти Украины сначала дали разрешение на вылет в Москву, а потом его отозвали — игра временем, — они проверяли список пассажиров. Что-то, вероятно, хотели найти, ведь на борту были одни граждане РФ», — рассказал он, отметив, что проверку могли проводить силовые структуры.

О передаче списков пассажиров властям Украины ранее рассказал один из пассажиров в интервью РЕН ТВ. Россиянин отмечал, что сотрудники украинской авиагавани запросили данные о пассажирах и сняли копии со списков, однако представители WizzAir не хотели этого делать. «Она говорила, что список должен быть предоставлен только в аэропорту по месту назначения», — рассказал пассажир.

Как уточнил источник «Ленты.ру», у экипажа не оставалось выбора. «Они были вынуждены предоставить данные, так как, вероятно, надеялись, что это даст им возможность вылететь все же в Москву, а не назад в Будапешт. Если бы список не был передан, пассажиры могли зависнуть в Киеве надолго, но экипаж понимал безвыходность ситуации, которая произошла, и действовал в режиме оперативности. Долго ждать пассажиры не смогли бы», — отметил он.

2 ноября Airbus А321 вылетел из Будапешта в Москву, однако приземлился в Киеве из-за тумана в российской столице. Украина запретила лайнеру лететь в Москву после дозаправки, поэтому он отправился обратно в Венгрию. По словам собеседника «Ленты.ру», граждане России, находившиеся на борту, были в шоке из-за решения пилота сесть в Киеве. По прилете в Будапешт пассажирам предоставили возможность бесплатно улететь в российскую столицу другим рейсом авиакомпании, на это время их заселили в отель. Многие отказались от полета с WizzAir и выбрали другую авиакомпанию.

Регулярное авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. С апреля 2019 года прекратилось и нерегулярное авиасообщение между странами.

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