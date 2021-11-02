В Совфеде назвали издевательством высылку россиян из Киева в Будапешт

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал поступок Киева в отношении российских пассажиров самолета авиакомпании WizzAir, которых вместо Москвы выслали обратно в Будапешт, издевательством над людьми. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал отношение Украины к россиянам иезуитским.

Ранее 2 ноября самолет авиакомпании WizzAir, следовавший из Будапешта в Москву, приземлился в Киеве. Причиной внеплановой посадки самолета стал туман в Москве. Во вторник, 2 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий отменили и задержали более 200 авиарейсов.

Источник «Ленты.ру» уточнил, что Киев отказался дать разрешение на вылет в Москву, поэтому лайнер отправится обратно в венгерскую столицу. По его словам, на борту находится много россиян.

Издевательство над людьми

Джабаров заявил, что ни одно цивилизованное государство так не поступает. Такое поведение, по его словам, не украшает украинцев, хотя в ситуацию и замешана политика.

«Я бы хотел Киеву напомнить, что, когда происходят ЧП в других странах, мы эвакуируем не только своих граждан, но и не забываем про граждан Украины. Из последнего — мы их вывозили из Афганистана. Для нас это люди родные. А воспользоваться ситуацией, когда случилось ЧП, и отправить людей обратно в Венгрию — это просто издевательство над людьми. Понятно, что летать самолеты не могут в такую погоду, и это иезуитский метод, к которому прибегают украинские власти», — высказался сенатор.

Регулярное авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. С апреля 2019 года прекратилось и нерегулярное авиасообщение между странами.