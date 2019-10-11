Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский считает странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение между странами прервано. Об этом он заявил во время пресс-конференции, трансляцию вел телеканал «112 Украина» на YouTube.

«Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас [в Россию] ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого страдают наши компании. Но мы пока компаниям такое счастье не предоставим. Наши люди должны этого хотеть, это важно. Когда мы говорим "давайте прекратим огонь", надо его прекращать. Это надо сделать. К сожалению, этого пока не произошло», — заявил украинский президент.

По словам Зеленского, для того чтобы возобновить прямые авиарейсы, представителям России и Украины необходимо встречаться и общаться.

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В сентябре министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Россия с Украиной находятся в состоянии войны, поэтому отмена запрета на прямые авиаперелеты между странами «опасна для украинцев». Он заявил, что Киев не хочет повторения ситуации с крушением «Боинга» рейса МН17.

28 августа в МИД России сообщили, что Киев пока не готов к диалогу о возобновлении регулярного авиасообщения с Москвой.

Регулярное авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. Кроме того, с 3 апреля 2019 года прекращено также нерегулярное авиасообщение между странами.

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