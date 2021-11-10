Варшава предупредила Минск о возможности полного закрытия границы

В случае усугубления миграционного кризиса Варшава рассматривает возможность полного закрытия движения через польско-белорусскую границу. О такой угрозе предупредил Минск пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, передает ТАСС.

«Мы направляем белорусским властям информацию о том, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят свою деятельность», — подчеркнул политик. По его словам, польская сторона пока не получила ответа от официального Минска.

Ранее стало известно, что в Польше по подозрению в пособничестве мигрантам-нелегалам, прорывающимся в страну из Белоруссии, задержали российского гражданина, а также гражданина Швеции и гражданина Литвы. Об этом сообщили в польской Пограничной службе.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов прорвались через границу Белоруссии и Польши. Некоторых нелегалов вернули на линию границы в течение первых часов. Впоследствии польские силовики задержали всех прорвавшихся на территорию республики.

Очередное обострение ситуации с мигрантами началось после того, как группа беженцев с Ближнего Востока 8 ноября собралась на белорусско-польской границе и попыталась преодолеть ограждение. Правительство Польши оценило численность группы в три-четыре тысячи человек. В Варшаве утверждают, что палаточный лагерь мигрантов охраняют белорусские силовики.