В Минздраве назвали число повторно вакцинированных от COVID-19 россиян

Глава Минздрава Мурашко: около 4,5 миллиона россиян вакцинировались повторно от COVID-19

В России повторно от COVID-19 вакцинировались около 4,5 миллиона граждан. Такое число назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

Министр напомнил, что в связи с распространением нового штамма коронавируса россиянам необходимо повторно вакцинироваться. Это позволит обеспечить высокий уровень антител, сказал Мурашко.

«4,5 миллиона граждан уже воспользовались этой возможностью», — подчеркнул он.

Ранее Мурашко заявил, что первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привились 62 миллиона человек. За последние две недели в России было израсходовано свыше 7 миллионов комплектов вакцин.

Он также отметил, что нынешняя волна коронавируса среди населения России распространяется стремительнее предыдущих.