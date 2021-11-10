Рыболов поймал огромного карпа и побил рекорд

В Иллинойсе, США, Джарретт Найз поймал огромного карпа весом 32,8 килограмма и побил рекорд штата. Об этом сообщает Chicago Sun-Times.

В субботу, 6 ноября, на удочку Найза клюнула какая-то крупная рыба. Сначала мужчина принял ее за большого сома, но вскоре понял, что на его приманку попался пестрый толстолобик, относящийся к семейству карповых.

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После того, как рыболов вытащил рекордного карпа на берег, он понес его в рыболовный магазин, чтобы взвесить на сертифицированных весах. Однако для них улов оказался слишком тяжелым. Найзу пришлось отправиться в другой магазин, где имелись весы побольше. Он был закрыт, но по такому случаю владелец согласился открыть его в нерабочее время.

Оказалось, что вес пойманной рыбы составляет 32,8 килограмма, длина — 132 сантиметра, а обхват — 99 сантиметров. Таким образом, она тяжелее действующего рекорда штата, поставленного Джеком Бейли в 2010 году и составляющего 31,3 килограмма.

Для официальной регистрации рекорда Найзу необходимо подать заявление в Департамент природных ресурсов штата Иллинойс.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас рыболов Бен Кристенсен поймал голубого сома весом 14,3 килограмма, побил существующий рекорд штата и может установить новый мировой рекорд. Кристенсен в течение 40 минут пытался вытащить сома на берег.