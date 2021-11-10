Юристка из Улан-Удэ переехала в частный дом и неожиданно нашла новое хобби

В Улан-Удэ местная жительница переехала из квартиры в частный дом и неожиданно нашла для себя новое хобби. 50-летняя Баярма Ешеева стала реставратором мебели. На ее историю обращает внимание Mash в своем Telegram-канале.

Несколько лет назад женщина, работающая юристом в фирме, решила перебраться в большой деревянный дом, расположенный в пригороде Улан-Удэ. В нем оставалась старая мебель от прежних жильцов, и россиянка захотела ее отшлифовать, перекрасить и оставить в доме. Кроме того, она сохранила еще несколько предметов, доставшихся ей от родственников. Например, шкаф для одежды и комод.

«И вообще старые вещи, они напоминают мне о детстве, юности, от них мне тепло. И нередко спасаю их с помоек», — написала Ешеева на своей странице в Instagram.

Россиянка переделала и шкаф, и комод. О проделанной работе она писала в соцсетях, там же выкладывала фото и видео. В итоге женщина решила заняться реставрацией профессионально, параллельно развивая собственный блог. Ешеева стала дипломированным специалистом, и сейчас ей часто приходят заказы на создание оригинальной мебели. О прошлом месте работы, оставленном «без жалости», она и не вспоминает.

Подписчики восхищаются работами россиянки и просят советов по декорированию мебели в комментариях. «Я смотрю с большим интересом и восхищением на вас», «А можно прийти на мастер-класс?», «Женщина сможет все!», «Люблю смотреть ваш блог. Уютно, красиво. И восхищает мебель, переделанная вами!» — писали пользователи сети.

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