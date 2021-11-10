Россияне стали чаще оформлять банковские карты онлайн

Пластиковая карта в скором времени может стать раритетом. Такое мнение в рамках спецпроекта «Ленты.ру», посвященного 180-летию Сбера, озвучил директор дивизиона «Кошелек клиента» Игорь Ковалев.

По его словам, уже сейчас каждый четвертый клиент Сбера открывает новую дебетовую карту без пластикового носителя. «К концу 2023 года мы ожидаем, что без пластика будет выпускаться 50 процентов карт. Думаю, что при таких темпах к 2025-му пластиковая карта вообще может стать раритетом», — отметил Ковалев.

Материалы по теме Новые вызовы. Мировую экономику ждут большие перемены. Какие профессии станут популярными? Денежная реформа. Мир меняет свое отношение к деньгам: как люди будут копить, тратить и вкладывать с помощью технологий?

Эксперт напомнил, что еще в 2019 году СберБанк разработал целый ряд сервисов, которые уже в 2020 стали очень востребованными. «Например, мы предложили клиентам активировать карту дистанционно до получения пластика в офисе и сразу добавлять ее в какой-либо электронный кошелек для покупок в магазинах или интернете, совершения платежей и переводов. Когда в пандемию 2020 года клиенты не смогли посещать отделения, сервис помогал не остаться без карты тем, у кого истекал в это время срок действия ранее выпущенной карты — таким клиентам направлялись СМС со ссылкой на сервис. В результате в приложении карту активировали в три раза больше клиентов, чем до пандемии; а каждая пятая операция оплаты была проведена клиентами Сбера при помощи смартфона», — сказал Ковалев, отметив, что уже четверть клиентов отказались от выпуска пластиковой карты.

Платить картой без пластикового носителя можно как в интернете, так и устройствами (например, смартфонами, часами), поддерживающими бесконтактную оплату с помощью NFC. Такая карта обладает той же степенью защиты информации, что и привычная пластиковая карта, но без риска потерять пластик.

Спецпроект «Ленты.ру» приурочен к 180-летию Сбера. В нем подробно рассказывается о масштабных технологических и социальных преобразованиях, которые переживает человечество в связи с началом четвертой промышленной революции. Эти перемены касаются генетики, биоинженерии, медицины, экономики, образования и других ключевых сфер. Спикерами проекта стали ведущие специалисты Сбера.

Будущее уже здесь



