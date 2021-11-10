Сафронова заподозрили в сотрудничестве с японскими военными

«Интерфакс»: у спецслужб есть данные о контактах Сафронова с военной разведкой Японии

Советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, подозревают в шестилетнем сотрудничестве с военной разведкой Японии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, у российских спецслужб имеются данные о контактах Сафронова с представителями военного атташата Японии в Москве с 2012-го по 2018 год. В этот период он неоднократно встречался с японскими дипломатами, которые, по оценке российских спецслужб, являются представителями военной разведки.

Источник называет имена визави Сафронова: военно-морской атташе Нитта Хироси, военный атташе по вопросам сухопутной обороны Исида Хироки и другие сотрудники дипмиссии Синго Хамасаки, Оно Кадзуя, Такасэ Ацуси. Они интересовались контрактами Минобороны России, позицией ведомства по ключевым вопросам военного сотрудничества, вооружением и поставками военной техники.

Сафронову вменяется сотрудничество с чешской разведкой, а также передача политологу Демури Воронину в декабре 2015 года информации о деятельности Вооруженных сил России в Сирии, которую тот переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведывательной службе Германии. ФСБ считает, что Воронин заплатил Сафронову за эти данные 248 долларов.

Журналист не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его профессиональной деятельностью.