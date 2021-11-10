Сотрудник российского аэропорта по неосторожности продырявил самолет

Сотрудник международного аэропорта Шереметьево по неосторожности продырявил стремянкой лайнер российской авиакомпании. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в понедельник, 8 ноября, во время наземного обслуживания самолета, готовящегося к рейсу по маршруту Москва — Лос-Анджелес.

Как уточнили в группе про авиацию во «ВКонтакте», работник аэровокзала совершил ряд нарушений, приведших к образованию пробоины на передней части фюзеляжа размером 14 миллиметров. Так, агент обслуживания не учел габариты стремянки, не контролировал ее положение относительно воздушного судна и нарушил требование о запрете перемещения стремянки под фюзеляжем. Вследствие чего левый угол поручня верхней площадки случайно столкнулся с лайнером.

В результате происшествия самолет был отстранен от дальнейших полетов, а рейс задержан на полтора часа из-за замены воздушного судна. По факту происшествия было инициировано внутреннее служебное разбирательство.

Ранее в ноябре в столичном аэропорту Шереметьево транспортная полиция задержала пассажира, устроившего дебош на борту летевшего из Стокгольма в Москву самолета. Задержанным оказался житель Белгорода. Отмечается, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.