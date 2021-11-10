В России появится скидка на еще один штраф

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова анонсировала ТАСС, что в России появится еще один штраф, который можно будет оплатить со скидкой.

По ее словам, проект процессуального кодекса об административных правонарушениях (ПКоАП) дает возможность оплаты штрафов с 50-процентной скидкой в течение 20 дней с момента его наложения практически за все негрубые нарушения, включая несвоевременную замену паспорта или пропуск срока подачи декларации.

Представитель Совфеда отметила, что это правило действует для всех нарушений, не являющихся грубыми, за некоторыми исключениями. Оплатить штраф в половинном размере в течение 20 дней можно будет за несвоевременную замену гражданином паспорта, пропуск обязанным лицом срока подачи налоговой декларации, за нарушения в сфере контрактной системы обеспечения государственных и муниципальных нужд и ряд других.

Речь идет о правонарушениях, которые совершили граждане и должностные лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Рукавишникова пояснила, что возможность оплатить штраф со скидкой есть в случае, когда нарушения имеют формальный состав и не обладают высокой степенью общественной опасности.

Ранее сообщалось, что Мосгордума рассмотрит инициативу депутата Дарьи Бесединой, которая предложила отменить нештрафуемый порог превышения скорости на дорогах в столице. Она хочет отказаться от нештрафуемого порога и предлагает штрафовать на 500 рублей за превышение скорости на 5-10 километров в час, на 1000 рублей — за превышение на 10-20 километров в час.