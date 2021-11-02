В Москве захотели отменить нештрафуемый порог превышения скорости

Мосгордума рассмотрит инициативу депутата Дарьи Бесединой, которая предложила отменить нештрафуемый порог превышения скорости на дорогах в столице. Такой проект «концептуально» поддержал Департамент транспорта, также похожая система наказания содержится в проекте нового КоАП Минюста, выяснил «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, комиссия Мосгордумы рассмотрела проект поправок к КоАП от депутата партии «Яблоко» Дарьи Бесединой. Она хочет отказаться от нештрафуемого порога и предлагает штрафовать на 500 рублей за превышение скорости на 5-10 километров в час, на 1000 рублей — за превышение на 10-20 километров в час.

Если же водитель превысил скорость на 20-40 километров в час и камеры видеонаблюдения или инспектор ДПС это зафиксировали, ему грозит штраф 2500 рублей. Обязательными работами до 35 часов или штрафом в 10 000 рублей накажут тех, кто превысил скорость на 40-60 километров в час.

Согласно предложению депутата, лишение прав и штраф в 15 000 - 20 000 тысяч рублей ждет автомобилистов, которые превысили скорость на 60-80 километров в час. Кроме того, Беседина хочет исключить возможность уплаты подобных штрафов со скидкой.

По словам замглавы Дептранса Андрея Корнеева, ведомство поддерживает законопроект «концептуально», но его следует доработать. Он считает, что нештрафуемый порог может составлять в 10 километров в час, так как водителю сложно точно определять скорость во время движения.

Ранее сообщалось, что в России появится новый штраф для водителей, который составит три тысячи рублей. Штраф придется заплатить за опасное вождение. К такому вождению относится резкое перестроение сразу через две полосы движения, о несоблюдение дистанции, о скоростные обгоны, когда это носит системный характер.