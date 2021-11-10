Просьба Тимати вернуть ему шубу рассмешила Решетову

Российская фотомодель Анастасия Решетова посмеялась над просьбой бывшего возлюбленного, рэпера и предпринимателя Тимати, попросившего вернуть его личную вещь. Комментарии появились на ее странице в Instagram.

25-летняя знаменитость опубликовала ролик, на котором выходит из лифта в лобби отеля в облегающем платье длины макси с глубоким декольте и босоножках на высоком каблуке. Манекенщица также надела меховую шубу белого цвета. В руках она держала сумку с змеиным принтом.

Тимати отреагировал на видео Решетовой в комментариях и захотел вернуть принадлежащую ему верхнюю одежду. «Шубу мою оставь на ресепшене, и так на пляж ходить не в чем...» — посетовал бизнесмен, чье высказывание набрало почти 2,3 тысячи лайков. Модель рассмешили слова музыканта. «Миллион лет прошло, а шмотки ты все еще делишь», — ответила она.

В апреле Решетову подвергли критике в сети за фото в парандже. Ее запечатлели на фоне мечети в длинном закрытом платье изумрудного цвета и черном уборе. В описании к посту манекенщица поздравила подписчиков с наступлением священного месяца Рамадан.

Анастасия Решетова и Тимати расстались в сентябре 2020 года вскоре после рождения их сына Ратмира. Рэпер и первая вице-мисс России 2014 года состояли в отношениях с 2015 года.