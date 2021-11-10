Женщина скатилась с горы в лосинах, восхитилась их качеством и прославилась

Покупательница скатилась с горы в легинсах Raypose и прославилась в сети отзывом на них

Покупательница проверила качество одежды бренда Raypose необычным способом и прославилась в социальных сетях. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

В июле прошлого года американка Кори (Cory) оставила отзыв на спортивные легинсы фиолетового цвета, которые продаются на ретейл-платформе Amazon за 14 долларов (991 рубль). На размещенных кадрах видно, что женщина лежит на склоне каменной горы. «Я скатилась с горы, потому что боялась упасть на крутом склоне, и мои лосины не порвались! Я закажу такие же в других цветах, потому что восхищена их качеством», — пояснила она.

i think about this twice per week pic.twitter.com/MCjFadQwRH — emmy (@emmycantread) November 6, 2021

Пользовательница сети emmycantread, в свою очередь, обратила внимание на упомянутый пост и разместила его скриншот на своей странице в Twitter в субботу, 6 ноября 2021 года. «Я думаю об этом отзыве как минимум два раза в неделю», — призналась в описании к изображению девушка.

Публикация юзерши стала вирусной, набрав 400 тысяч лайков и 38 тысяч репостов, и развеселила других комментаторов. «Это очень смешно, но легинсы на самом деле качественные, судя по фото», «Самая лучшая реклама», «Я верю, что компания просто подарит ей эти легинсы, потому что она сделала лучшую бесплатную рекламу», «Raypose — ждите новые продажи», «Люди, оставляющие такие отзывы, просто лучшие», «Очень смеюсь», — шутили пользователи сети.

В декабре 2020 года одноногий мужчина растрогал юзеров отзывом на сайте марки Marks & Spencer. Покупатель оценил качество тапок и объяснил, что носит дома похожую обувь уже более сорока лет, однако пять лет назад он потерял правую ногу, поэтому правый тапок ему больше не нужен.