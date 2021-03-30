Женщина купила увеличивающие ягодицы легинсы и опровергла их эффект

Покупательница приобрела популярные среди знаменитостей увеличивающие ягодицы легинсы и опровергла их эффект. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о спортивных лосинах, ткань которых выполнена в виде пчелиных сот. Считается, что они визуально увеличивают бедра и ягодицы за счет специальных швов на задней части и необычной структуры материала. Женщина приобрела упомянутую вещь на сайте интернет-ретейлера Amazon и оставила отзыв о покупке.

Пользовательница объяснила, что товар не обладает увеличивающим эффектом. «Я надеялась, что эти лосины помогут моим ягодицам выглядеть больше, но они сделали меня похожей на корявую вафлю, — написала она. — Конечно, они удобные, и неплохо сидят на талии, но помните, что возможно, вы будете выглядеть в них чертовски плоской».

В феврале женщина надела купленные онлайн легинсы и удивилась нелепому внешнему виду. Англичанка Меган Ри (Megan Righe) заказала черные лосины с высокой талией из раздела для женщин низкого роста, чтобы новая вещь подошла ей по размеру. Покупка не оправдала ожиданий героини, в связи с чем она опубликовала шуточный ролик в своем TikTok-аккаунте.