Спецназ ликвидировал загостившегося у матери мужчину

В Бостоне мужчина приехал в гости к своей матери на несколько часов, но вместо этого остался у нее на десять дней. Когда она попросила его съехать, тот достал пистолет и стал угрожать семье, требуя ключ от дома, сообщает New York Post.

На место происшествия приехала полиция, которая безрезультатно пыталась договориться с подозреваемым. Переговоры с забаррикадировавшимся в доме мужчиной продолжались шесть часов. После этого спецназовцы бросили внутрь квартиры светошумовые гранаты, ворвались внутрь и устроили перестрелку, в ходе которой двое полицейских получили ранения, а мужчина был ликвидирован. Его мать сообщила, что у сына имелось психическое заболевание.

Ранее стало известно, что американец открыл стрельбу в секции для автомобилистов фастфуд-ресторана Wendy's и убил девушку-подростка. У окошка выдачи закусочной произошел конфликт. Один из его участников достал огнестрельное оружие и стал стрелять, в результате чего погибла 16-летняя девушка. Ранения получил мужчина, который вел машину, где она находилась, а также еще одна женщина, которая была на пассажирском сиденье.