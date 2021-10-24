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В Греции арестовали застреливших автоугонщика полицейских

Полиция Греции: арестованы семеро полицейских, застреливших автоугонщика в Афинах
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Фото: Alberto Lingria / Reuters

Полиция Греции арестовала семерых сотрудников, в результате погони застреливших преступника, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что трое злоумышленников в протаранили пять мотоциклов полиции, ранив семерых полицейских. В ответ стражи порядка открыли огонь. Был убит водитель угнанного автомобиля, один из пассажиров получил ранение, третьему удалось скрыться.

«Семеро полицейских были арестованы в рамках процедуры задержания с поличным и доставлены к прокурору, который, как ожидается, проведет расследование, действовали ли они в порядке самообороны или это был случай полицейского насилия», — сообщили в СМИ.

Убитым оказался 20-летний цыган, вместе с ним ехали двое 16-летних подростков. Цыганская община обвинила полицейских в
намеренной расправе и потребовала правосудия. Как сообщил телеканал Skai, один из арестованных сотрудников оправдал стрельбу тем, что жизни его коллеги угрожала опасность, в результате чего они были вынуждены открыть огонь. «Мы стреляли, когда водитель протаранил мотоциклы. Мы пытались остановить машину преступников», — пояснил он.

Однако, как сообщат СМИ, полицейским шесть или семь раз было приказано прекратить преследование, поскольку его сочли опасным на оживленных дорогах, однако стражи порядка его либо не услышали, либо проигнорировали.

Сейчас задержанные находятся в Главном управлении полиции Аттики. В среду они должны предоставить объяснение по обвинениям в умышленном убийстве, в покушении на убийство с умыслом, применении оружия. Ожидается, что баллистический отчет поможет идентифицировать, кто из полицейских использовал оружие и кто произвел смертельные выстрелы.

Ранее стало известно, что сотрудник правоохранительных органов из Воронежа угнал автомобиль подозреваемого и попался. Он проводил обыск в квартире мужчины, который проходил по делу об обороте наркотиков, и украл ключи от Audi А4. После окончания следственных действий мужчина обратился к знакомому с просьбой перегнать машину на другой адрес.

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