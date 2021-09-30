Российские полицейские устроили погоню за автомобилем с тонной красной икры

Полицейские на Камчатке задержали машину с тонной красной икры после погони

На Камчатке полицейские изъяли из оборота более 1,2 тонны красной икры. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ночью на дороге Петропавловск-Камчатский — Мильково сотрудники ГИБДД попытались остановить подозрительный автомобиль, однако водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. Инспекторы устроили погоню.

Позднее в кузове машины было обнаружено более тонны икры-сырца на 34 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.

22 сентября сообщалось, что в аэропорту Волгограда полиция задержала россиянина, который попытался незаконно провезти чемодан, полный черной икры. В полиции заявили, что 40-летний мужчина прилетел из Москвы с целью незаконного сбыта икры — его задержали оперативники на выходе из здания авиагавани. В ходе досмотра в его дорожном чемодане обнаружили 30 пластиковых контейнеров емкостью по 0,5 литра — всего в багаже было 15 литров продукции.

Ранее в Амурской области под Благовещенском обнаружили свалку из ста контейнеров различного объема с красной икрой. Установить владельца находки не удалось.