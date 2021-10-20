Американец открыл стрельбу в фастфуде и убил девушку-подростка

Американец открыл стрельбу в секции для автомобилистов фастфуд-ресторана Wendy's и убил девушку-подростка. О смертельном случае, произошедшем в штате Алабама, пишет Newsweek.

Вечером 19 октября у окошка выдачи произошел конфликт. Один из его участников достал огнестрельное оружие и стал стрелять, в результате чего погибла 16-летняя девушка. Ранения получил мужчина, который вел машину, где она находилась, а также еще одна женщина, которая была на пассажирском сидении.

Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался 19-летний афроамериканец Кендериус Шерман, у которого был давний конфликт с упомянутым выше водителем машины. Шермана арестовали и предъявили обвинения в убийстве и двух покушениях на убийство.

В сентябре в Сан-Франциско предложили программу по предотвращению преступлений с огнестрельным оружием: преступникам, недавно вышедшим из тюрьмы (они составляют значительную часть уличных стрелков), пообещают платить по 300 долларов за согласие участвовать в программах мирной реабилитации и еще по 200 за посещение соответствующей групповой терапии.