СПЧ проверит данные о пытках заключенных в российской колонии

Член СПЧ Меркачева: новые данные о пытках в колонии Саратовской области будут проверены

В рамках запланированной поездки по колониям российский Совет по правам человека (СПЧ) проверит новые данные о пытках заключенных в колониях Саратовской области. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева, ее слова передает «Интерфакс».

Отмечается, что совет планирует проверить 20 пенитенциарных учреждений с 1 по 7 декабря.

«Если проверка состоится, нас пустят, то мы все будем проверять (в том числе и новую информацию — прим. "Ленты.ру"). Мы эту возможность используем по максимуму», — сказала Меркачева.

Он добавила, что несмотря на возможные трудности совет предоставит результаты работы. По ее словам, для членов СПЧ пока не обещали никаких ограничений.

10 ноября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры с пытками и издевательствами над заключенными в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН, которая находится в Саратовской области. По их информации, изнасилования и пытки заключенных совершали другие осужденные, которые якобы действовали по заданию сотрудников ФСИН и силовых структур.

5 октября в сети появилось первое видео с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. Правозащитник Владимир Осечкин утверждал, что записи были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы.