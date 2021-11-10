В центре Суздаля восстановят старинную церковь

В центре Суздаля восстановят объект культурного наследия регионального значения «Сретенская церковь, 1882 г., ансамбля Ризположенского монастыря». Об этом сообщает «КП Владимир».

Отмечается, что храм, который начали строить в 1879 году и освятили в 1882 году, уцелел при советской власти, но сменил предназначение — в 1935-36-е здание было приспособлено под кинотеатр. Он просуществовал до середины 90-х, затем его закрыли, а в 2002 году пустующее строение сгорело.

Теперь бывшую церковь решили восстановить в первоначальном виде. Если проект реализуют, ей вернут фасады с декоративной отделкой, крыльцо, крышу и внутреннюю структуру.

По мнению авторов проекта из «Владимирреставрации», восстановить внешний облик старинной церкви и цветовые решения не составит труда: осталось немало снимков храма, в том числе Проскудина-Горского.