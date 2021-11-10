Россиянин зарубил топором нового мужа экс-супруги

Верховный суд Республики Татарстан приговорил к 10 годам лишения свободы 38-летнего жителя города Набережные Челны, который зарубил топором нового мужа своей бывшей супруги, а ее саму жестоко избил и угрожал убить. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в ночь на 10 сентября 2019 года мужчина напал на экс-супругу в ее квартире на почве личной неприязни и нанес множественные удары. Затем на протяжении длительного времени он отправлял ей на телефон сообщения с угрозами убийства.

Однажды мужчина подкараулил женщину и ее сожителя у здания медицинского центра в Набережных Челнах. Он был с собакой бойцовской породы и вооружен топором. Дождавшись, когда экс-супруга зайдет в медцентр, бывший муж натравил собаку на сожителя, а затем зарубил его топором.

Свою вину подсудимый частично признал.