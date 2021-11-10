Мать избивавшего пассажира метро дагестанца записала видеообращение

Мать уроженца Дагестана Гасана Залибекова, избившего вместе с двумя товарищами пассажира московского метро Романа Ковалева, записала видеообращение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина извинилась за произошедшее перед пострадавшим и его матерью. «Хочу попросить прощения у Романа и его матери, потому что знаю, что такое сын и как он дорог для матери. Очень осуждаю поведение ребят в метро и поведение моего сына», — сказала она.

Мать Залибекова сказала, что ее сын не наносил удары, однако это его не оправдывает. «Я и Романа попросила — если сможет, пусть простит нас. Мы со своей стороны всегда готовы помочь в реабилитации, мы оставили номера телефонов, если что-то нужно. Еще раз прошу прощения», — добавила женщина.

В начале октября трое дагестанцев — Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков — избили в метро 25-летнего Ковалева. Конфликт возник из-за того, что пострадавший заступился за девушку, которая попросила обвиняемых не выражаться нецензурно. По данным следствия, Ханмагомедов и Мусалаев наносили удары пострадавшему, а Залибеков угрожал расправой находившимся рядом пассажирам, если они вмешаются в драку.

Задержанным предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил Ковалева медалью.