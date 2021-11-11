Бывший директор «Открытой России» останется в СИЗО

Андрея Пивоварова, бывшего исполнительного директора движения «Открытая Россия», признанного нежелательным на территории России, оставили в СИЗО на полгода. Об этом сообщает ТАСС.

Суд Краснодара удовлетворил ходатайство обвинения и продлил арест экс-руководителю движения.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование дела Андрея Пивоварова. Он пойдет под суд по статье 284.1 УК РФ ( «Осуществление деятельности нежелательной организации»). По версии следствия, Пивоваров регулярно размещал в открытом доступе агитационные сведения в поддержку движения и неоднократно привлекался к ответственности за участие в деятельности «Открытой России».

В июле 2021 года бывшего руководителя движения задержали при попытке выехать из страны, а 12 октября емупредъявили окончательное обвинение.

2 июля политика арестовали . Затем меру пресечения неоднократно продлевали.

«Открытая Россия» была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. В апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательной на территории страны деятельность организаций, связанных с Ходорковским. 27 мая движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации. По словам Пивоварова, такое решение было принято с целью защитить участников организации от уголовного преследования.