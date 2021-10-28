Бывший директор «Открытой России» пойдет под суд за нежелательную организацию

Дело Андрея Пивоварова, бывшего исполнительного директора движения «Открытая Россия», признанного нежелательным на территории России, направлено в суд. О завершении расследования «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Пивоваров пойдет по суд по статье 284.1 УК РФ ( «Осуществление деятельности нежелательной организации»). По версии следствия, он регулярно размещал в открытом доступе агитационные сведения в поддержку движения и неоднократно привлекался к ответственности за участие в деятельности «Открытой России».

В июле 2021 года бывший руководитель движения пытался выехать из страны, но был задержан.

12 октября политику предъявили окончательное обвинение.

«Открытая Россия» была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. В апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательной на территории страны деятельность организаций, связанных с Ходорковским. 27 мая движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации. По словам Пивоварова, такое решение было принято с целью защитить участников организации от уголовного преследования.