Бывшему директору «Открытой России» предъявили окончательное обвинение

Бывшему исполнительному директору движения «Открытая Россия», признанного нежелательным на территории России, Андрею Пивоварову предъявлено окончательное обвинение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию адвокат Сергей Бадамшин, Пивоварову вменяют осуществление деятельности «нежелательной организации» (статья 284.1 Уголовного Кодекса России). По данной статье ему может грозить до шести лет лишения свободы. По мнению следствия, доказательством этого служит 31 пост в Facebook.

Отмечается, что 13 октября суд в Краснодаре рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения обвиняемому.

Пивоварова задержали 31 мая в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково». После этого его доставили в Краснодар. 2 июня суд арестовал его и поместил в СИЗО.

«Открытая Россия» была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. В апреле 2017года Генпрокуратура признала нежелательной на территории страны деятельность организаций, связанных с бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским. 27 мая движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации. По словам Пивоварова, такое решение было принято с целью защитить участников организации от уголовного преследования.