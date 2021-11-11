В сети удивились разнице стандартов фигуры для мужчин и женщин в армии США

Девушка-солдат продемонстрировала двойные стандарты в армии США, касающиеся разницы максимальных норм веса для новобранцев мужского и женского пола, и удивила пользователей сети. На ставший вирусным в TikTok ролик обратили внимание в Lad Bible.

В своем аккаунте служащая в армии юзерша baleficent1 регулярно публикует видео, посвященные будням в части, а также спортивным тренировкам и ее личной жизни. В одном из них героиня материала засняла своих коллег в полный рост и рассказала, кто из них считается чересчур полным, а чья фигура полностью соответсвует требованиям руководства.

Так, на кадрах представлены четыре женщины с атлетичным телосложением и один крупный мужчина в камуфляжной форме: оказалось, всех участниц ролика критикуют за избыточный вес, в то время как небольшая полнота молодого человека считается нормой.

Видео тиктокерши стало вирусным и набрало 2,1 миллиона просмотров. Ее подписчики высказали свое возмущение в комментариях под постом. «Я думала, что в армию принимают подтянутых ребят с любым типом фигуры. Очень печально», «Моя мать состояла в приемной комиссии. Там дисквалифицировали атлетичных женщин и принимали мужчин с пивным пузом», «Стандарты роста и веса необходимо срочно пересматривать, особенно для солдат женского пола», — высказались они.

В январе женщинам, служащим в армии США, разрешили делать прически и краситься. Согласно новым правилам, им разрешается красить волосы, заплетать обычные и афрокосы, ходить с распущенными волосами при короткой стрижке, а также собирать волосы в конский хвост. Кроме того, им позволили носить серьги, красить губы и делать маникюр. При этом бритье осталось обязательным для мужчин.