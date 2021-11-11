Главный для России международный рейтинг сравнили с конкурсом красоты

Всемирный банк (ВБ) в ближайшие два года намерен представить новый рейтинг делового климата в государствах мира, который должен прийти на смену Doing Business. Об этом рассказала главный экономист организации Кармен Рейнхарт, сообщает Reuters.

По ее словам, в своей методологии новое исследование будет делать упор на данные опросов компаний. Это нужно для того, чтобы исключить возможность личного влияния и аспект «конкурса красоты», заставлявший руководство ряда стран добиваться более высокого места с помощью формального выполнения требований или через общение с первыми лицами ВБ.

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Doing Business многие годы являлся главным международным рейтингом для России, улучшение позиций в нем вписывалось в долгосрочные программы развития. Страна серьезно продвинулась в исполнении этой цели, но достигнуть ее так и не удалось.

Однако в сентябре 2021 года после аудита данных в отчетах 2018 и 2020 годов, выполненного юридической компанией WilmerHale, Всемирный банк решил прекратить публикацию. Как оказалось, исследования содержали многочисленные нарушения, а руководство давило на сотрудников, чтобы повысить в рейтинге ту или иную страну. Речь шла о Китае, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Азербайджане.

Рейнхарт отметила, что организации следует вернуть утраченное доверие, для чего уже были введены дополнительные меры предосторожности. Также в новом рейтинге будет больше публичной информации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что отмена рейтинга Doing Business не снимает задачу по развитию в стране делового климата, поэтому для оценок власти подберут другие критерии.