В ЕК рассказали о поставках стали в США после снятия пошлин

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз теперь, после решения об отмене пошлины, имеет возможность примерно вдвое увеличить поставки стальной продукции в США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это позволит экспорту стали в США восстановится хотя бы до уровней, которые были зафиксированы до того, как [бывший президент США Дональд] Трамп ввел в действие пошлины в рамках "раздела 232"», — сказал Домбровскис.

По его словам, в настоящее время объемы экспорта в два раза ниже, чем исторические уровни. «Следовательно, у нас значительный потенциал для того, чтобы экспорт восстановился», — отметил он.

В ходе противостояния Вашингтон и Брюссель по разрешению Всемирной торговой организации вводили взаимные пошлины на импорт продукции. Так, в октябре 2020 года пошлины на американские товары на сумму почти в четыре миллиарда долларов разрешили применить Евросоюзу, а в 2019 году аналогичное позволение получал и Вашингтон. Тогда речь шла о сумме в 7,5 миллиарда долларов в год.

В мае стало известно также о планах США и ЕС помириться в торговом конфликте, который начался во время президентства Дональда Трампа. Речь шла о возможности отмены обоюдных пошлин на ввоз различной продукции, в частности, стали и алюминия.