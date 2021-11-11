Кадыров раскрыл секрет хорошей физической формы

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что секрет хорошей физической формы состоит в регулярных занятиях спортом. Его слова в четверг, 11 ноября, приводит «Вестник Кавказа».

Призывая всех активно тренироваться, Кадыров объяснил, что систематическая физическая нагрузка позволяет чувствовать постоянный прилив бодрости, новых сил и свежей энергии для любых дел. Политик подчеркнул, что он в свою очередь строго придерживается установленного графика и рекомендаций экспертов в тренировочном процессе.

«Также я применяю свой подход, который способствует достижению максимального эффекта от физических нагрузок. Поэтому всегда ощущаю бодрость и хороший запас энергии в повседневной жизни», — заявил он, однако не уточнил, о какой именно программе идет речь.

По мнению Кадырова, высокая выносливость, которая развивается благодаря спорту, улучшает общее самочувствие и укрепляет иммунитет.

В августе губернатор Приморского края Олег Кожемяко разместил в соцсетях видеоролик, на котором он запечатлен с обнаженным торсом во время тренировки на спортивной площадке. В минутном видео 59-летний глава региона подходит к турнику и несколько раз демонстрирует на камеру гимнастический подъем с переворотом.