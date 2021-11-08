Кадыров рекомендовал отказаться от физических контактов

В Чечне вступил в силу указ главы республики об антиковидных мерах в новой редакции

В Чечне с понедельника, 8 ноября, вступил в силу указ главы региона Рамзана Кадырова об антиковидных мерах в новой редакции. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Согласно документу, в Чечне временно запрещается проводить массовые мероприятия с участием более 50 человек. Кроме того, невакцинированные граждане старше 60 лет должны соблюдать режим полной самоизоляции, за исключением случаев, когда им необходимо обратиться за медицинской помощью.

Кадыров рекомендовал сократить число и масштабы религиозных мероприятий, ограничить количество присутствующих на них верующих, воздержаться от физических контактов при выражении соболезнования и приветствия. Также рекомендуется перенести свадебные церемонии на благоприятное время, либо ограничить число участников торжественных мероприятий.

В июле в Чечне ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для части жителей. Согласно постановлению, вакцинировать необходимо не менее 90 процентов сотрудников здравоохранения, образования и торговли, а также работников сферы транспорта и туризма. Кроме того, прививку должны получить госслужащие, члены избирательной комиссии республики и те, кто работает в СМИ и в сфере косметических услуг. Также вакцинировать необходимо студентов старше 18 лет, которые обучаются в «профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования».