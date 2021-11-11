В Госдуме объяснили обвинения Блинкена в адрес России о провокациях в Донбассе

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обвиняет Россию во всех провокациях в Донбассе, тем самым показывая Украине, что США будут поддерживать их действия, а также прикрывать на международной арене. Такое объяснение дал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью «Известиям».

Парламентарий подчеркнул, что не только россияне, но и украинцы помнят о событиях 2014 года, участниками которого были Соединенные Штаты и представители некоторых европейских стран. В настоящее время задача США, по его мнению, максимально подтолкнуть Киев к развязыванию более крупномасштабной гражданской войны на юго-востоке Украины, применяя при этом летальное оружие, которое массово ему поставляется.

Депутат отметил, что ни Блинкен, ни Кулеба не упомянули в своем разговоре, что на Украине разместились семь баз НАТО и США, а также работают тысячи иностранных военных инструкторов. Вместе с тем военные учения России на ее территории, в том числе в Южном и Центральном военных округах, «всех напрягают».

Ранее Энтони Блинкен предостерег Москву от повторения «ошибки 2014 года», когда российская сторона, по его утверждению, вторглась на территорию Украины, заявив о провокациях. «Все провокации, которые мы видим, идут из России, все эти передвижения войск, которые мы видим вдоль украинских границ», — подчеркнул он.