В МИД ответили на слова Блинкена об «ошибке 2014 года»

Замглавы МИД Рябков: ошибки в 2014 году совершила не Россия, а власть в США и на Украине

В 2014 году ошибки совершила не Россия, а власть на Украине, которая допустила государственный переворот, а также администрация США. Так ответил на слова американского госсекретаря Энтони Блинкена замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Вашингтон наделал и продолжает делать море ошибок, в том числе в плоскости развития, а точнее, отсутствия хотя бы относительной стабилизации в отношениях с нами — к чему мы готовы», — подчеркнул дипломат. Он порекомендовал американским коллегам проделать работу над указанными ошибками.

Ранее Блинкен предостерег Москву от повторения «ошибки 2014 года», когда российская сторона, по его словам, вторглась на территорию Украины, заявив о провокациях. «Все провокации, которые мы видим, идут из России, все эти передвижения войск, которые мы видим вдоль украинских границ», — заключил дипломат.

В ходе разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой американский госсекретарь заявил, что Вашингтон намерен поддерживать деэскалацию в Донбассе только дипломатическими методами. При этом он гарантировал продолжение оказания военной помощи Киеву.