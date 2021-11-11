Решетова оправдалась за название своего бренда после сравнения с Ким Кардашьян

Российская фотомодель и бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова оправдалась за название своего бренда нижнего белья после сравнения с Ким Кардашьян, столкнувшейся с похожей ситуацией. Соответствующие сторис появились на ее странице в соцсети Instagram.

Одна из подписчиц поинтересовалась у бизнесвумен, получила ли она разрешение на регистрацию товарного знака Geisha. Девушка отметила, что ранее американской телезвезде Ким Кардашьян пришлось сменить похожее наименование компании Kimono на Skims из-за негативной реакции японцев, обвинивших ее в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением — прим. «Ленты.ру»).

По словам Решетовой, она не считает название своей марки оскорбительным. «Во-первых, мой бренд не содержит в названии слово, которое обозначает национальный костюм (Kimono). Плюс ко всему, мое производство не настолько глобальное, как у нее [Ким Кардашьян]», — объяснилась манекенщица.

В феврале Анастасию Решетову обвинили в воровстве идей у Ким Кардашьян из-за ее бренда нижнего белья. По мнению пользователей сети, предпринимательница украла идею бизнеса у телезвезды, которая владеет маркой Skims.