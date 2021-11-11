Умер российский джазовый пианист Вячеслав Горский

В возрасте 68 лет умер советский и российский джазовый пианист Вячеслав Горский. Об этом сообщил на странице музыканта в Facebook его сын Игорь Горский.

«Сегодня Вячеслава Горского не стало. Это произошло в больнице, куда он попал с переломом ноги», — заявил сын пианиста, отметив, что на фоне восстановления у исполнителя развилась пневмония, которая и стала причиной его смерти. Вячеслав Горский скончался в отделении реанимации в среду, 10 ноября. Отмечается, что о прощании с музыкантом будет объявлено позже.

Вячеслав Горский родился 11 апреля 1953 года в Москве. Он получил наибольшую известность как участник джаз-рок-ансамбля «Арсенал». Он также руководил коллективом «Спектр», а в 1982 году создал группу «Квадро». Помимо живых выступлений, Горский сочинял рок-оперы, среди которых «Блуждающие звезды» и «Синяя борода», а также мюзикл «Джангл-шоу».

В октябре этого года стало известно о смерти российского музыканта, бывшего участника рок-группы ДДТ Дмитрия Галицкого. Смерть артиста наступила в результате приступа, вызванного заболеванием поджелудочной железы. Галицкому было 65 лет.