Ягуар напал на фермера, выколол ему глаз и был убит его сыном

В Бразилии сын убил ягуара, который лишил глаза его отца

Фермер из бразильского муниципалитета Портел лишился глаза после нападения ягуара. Об этом сообщает издание The Sun.

Ягуар набросился на 67-летнего фермера Педро Ваз Феррейру, когда тот отправился на охоту вместе с двумя сыновьями. Пожилой мужчина несколько минут боролся с хищником. У него было частично повреждено лицо, а также переломаны скулы. Кроме того, хищник выколол мужчине глаз когтем.

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Схватка происходила на глазах сыновей фермера — 32-летнего Дави и 25-летнего Хосуэ. Дави рассказал, что они шли втроем, но дикое животное напало только на их отца. Вскоре после инцидента один из сыновей убил ягуара при помощи мачете.

Родственники Феррейры на скоростной моторной лодке доставили пострадавшего к местным медикам. Затем фермера, находившегося в тяжелом состоянии, перевезли в более крупную больницу в муниципалитете Ананиндеуа.

Ранее сообщалось, что в зоопарке американского штата Аризона ягуар напал на посетительницу, которая решила сделать селфи возле его вольера и нарушила правила безопасности. Он оставил глубокие раны на ее руках.