Ягуар в зоопарке напал на любительницу селфи

В зоопарке американского штата Аризона ягуар напал на посетительницу, которая решила сделать селфи возле его вольера в нарушение правил безопасности. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел 9 марта. Женщина пересекла специально установленный барьер, подошла к вольеру и попыталась сфотографироваться с животным. Однако ягуар напал на посетительницу через ограждение, оставив глубокие раны на ее руках.

Директор зоопарка Микки Оллсон сказал, что «невозможно исправить» людей, которые нарушают специально установленные барьеры. Ранее этот ягуар уже нападал на посетителя, который также подошел близко к вольеру. Последний инцидент был результатом «человеческой ошибки», поэтому животное усыплять не будут.

В декабре в зоопарке Северной Каролины лев выбрался из вольера и растерзал одну из сотрудниц.

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