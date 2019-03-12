Пережившая нападение ягуара посетительница зоопарка извинилась за свое поведение

Посетительница зоопарка американского штата Аризона, попавшая в больницу после того, как попыталась сделать селфи с ягуаром, попросила прощения. Об этом сообщает информационный портал CNN.

Инцидент произошел 9 марта. Американка перелезла через барьер, огораживающий вольер с животным, чтобы сфотографироваться с ним.

Самка ягуара набросилась на посетительницу через ограждение и вонзила когти в ее руки. Другие посетители смогли отвлечь хищника, забросив в клетку бутылку. Они оттащили американку от вольера, от боли та потеряла сознание.

На место прибыли врачи скорой помощи и доставили женщину в больницу. Сообщается, что раны не угрожают ее жизни.

Представительница зоопарка Кристи Моркум (Kristy Morcum) отметила, что посетительница извинилась перед учреждением и признала свою вину. «Она заявила, что чувствует себя ужасно, так как зоопарк из-за нее приобрел дурную славу», — добавила Моркум.

В официальном аккаунте зоопарка в Twitter посетителей заверили, что животное не будут усыплять: «Это дикое животное, и вокруг его клетки были установлены барьеры ради безопасности наших посетителей. Животное не виновато, что кто-то переступил барьер».

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