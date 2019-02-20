Зоопарк предложил посетителям поиграть со львами и попал под шквал критики

Dartmoor Zoological Park / Facebook

В английском зоопарке Дартмур (Dartmoor Zoo) посетителям предложили принять участие в игре «люди против животных». Как сообщает издание Daily Mail, инцидент привлек внимание зоозащитников.

В феврале представители зоологического парка, расположенного в городе Плимут, графство Девон, разрешили посетителям центра «поиграть» со львами за 15 фунтов стерлингов (1,3 тысячи рублей) с человека. По правилам игры, в загон со львом бросают канат, на конце которого привязан кусок мяса. Четыре участника, достигшие возраста восьми лет, находятся за забором. Они перетягивают другой конец веревки, пытаясь вытащить пищу из пасти хищника.

«Такого рода развлечение очень полезно для львов, чтобы поддерживать их здоровье и физическую форму, заставляя их сражаться за еду и укрепляя мышечную массу», — написали сотрудники парка на официальной странице в Facebook, сопроводив пост роликом.

Действия работников центра привлекли внимание защитников животных. Многие заявили, что таким образом смотрители парка продемонстрировали пренебрежение к зверям и назвали организаторов слабоумными. «Они что, в Средневековье попали? Все те, кто за этим стоит и поддерживает затею, должны дважды подумать об издевательствах над животными ради наживы», — вступилась пользовательница Twitter.

Исполнительный директор зоопарка Бенджамин Ми (Benjamin Mee) заявил, что такая «тренировка» распространена среди парков дикой природы. «Львам нравится. Людям тоже нравится, и игра удается. Все было организовано ради зверей, и не так важно, принимают посетители участие в процессе или нет», — прокомментировал Ми.

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