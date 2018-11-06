Посетители зоопарка закидали медленного крокодила камнями

В Китае посетители зоопарка закидали камнями крокодила, чтобы убедиться, что он настоящий. Как сообщает издание The Mirror, в результате происшествия рептилия истекла кровью.

Инцидент произошел в городе Сямынь, провинция Фуцзянь на юго-востоке страны. Жертвой стал 37-летний гребнистый крокодил по кличке Сяо Хэ. Рептилия весит 1250 килограммов, достигает в длину 5,8 метра и считается крупнейшей во всей Азии.

Один из камней повредил крокодилу голову, началось кровотечение. Увечья обнаружили также на конечностях крокодила.

Сотрудники зоопарка вызвали полицию, но посетители успели скрыться.

«Мы сразу выкачали воду из его бассейна и начали лечить его. Сяо потребуется от десяти дней до двух недель, чтобы восстановиться», — отметил смотритель зоопарка Чжан Сян.

Чжан объяснил, что крокодилы мало двигаются в холодный сезон, поэтому посетители могли подумать, что Сяо ненастоящий. «Туристы бросают в него камни и тычут палками. Мы усилим меры защиты животных, но я считаю, что начать стоит с работы с посетителями», — заявил смотритель.

Власти объявили туристов-обидчиков крокодила в розыск, однако из-за отсутствия камер наблюдения у вольера с крокодилом с поисками могут возникнуть проблемы.

Азиатское отделение природоохранной организации PETA потребовало у руководства зоопарка выпустить Сяо Хэ на волю, раз они не могут обеспечить ему защиту.

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