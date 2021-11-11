Тренер раскрыл секрет стройности Дженнифер Лопес

Тренер Дэвид Кирш: Лопес следит за диетой и графиком тренировок для сохранения стройности

Личный тренер голливудской актрисы и певицы Дженнифер Лопес раскрыл секрет ее стройной фигуры. Интервью с ним публикует модный журнал Vogue.

Американец Дэвид Кирш (David Kirsch) рассказал журналистам, что поп-исполнительница строго придерживается графика тренировок, а также тщательно следит за диетой и качеством сна. «Недостаточно просто заниматься спортом — вы должны изменить к лучшему каждый аспект вашей жизни», — заявил мужчина.

По словам эксперта, во время работы с Лопес они совмещают разные виды физической активности, в частности, плиометрические и силовые тренировки, бокс, пилатес, занятия в тренажерном зале и кардио. Вдобавок Кирш подчеркнул, что актриса целеустремленная, трудолюбивая и энергичная, поэтому ей удается сохранять рельеф мышц, несмотря на возраст.

«На тренировках Дженнифер часто выполняет гусиный шаг, при выполнении которого задействованы мышцы внутренней поверхности бедер и ягодиц. Почти каждое занятие не обходится без становой тяги и элементов бокса», — заключил специалист.

В ноябре пресс Дженнифер Лопес на фото в кроп-топе удивил ее фанатов. На размещенных в сети кадрах 52-летняя знаменитость позирует в черных блестящих полуботинках на каблуках, атласных штанах с низкой посадкой, пиджаке, а также в серебристом бюстгальтере с кружевной отделкой.