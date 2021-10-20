Дженнифер Лопес не смогла продать пентхаус в Нью-Йорке

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес сняла с рынка объявление о продаже своего пентхауса в Нью-Йорке. Знаменитость не смогла за четыре года найти покупателя на объект, сообщает New York Post.

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Недвижимость певицы находится на Манхэттене в здании Whitman, она планировала получить за нее 25 миллионов долларов (более 1,7 миллиарда рублей). Объявление сняли с рынка 13 октября. Пентхаус выставили на продажу в 2017 году за 26,5 миллиона долларов. Два года спустя Лопес снизила цену на два миллиона долларов, однако нового владельца найти не удалось.

Певица владеет пентхаусом с 2014 года, она отдала за него 20,2 миллиона долларов. Объект занимает почти 930 квадратных метров. Там есть кухня с барной стойкой, столовая, спальня, ванная комната, терраса и гостиная, откуда открывается вид на парк. Интерьер комнат выполнен в светлых тонах.

В июле 2021 года в округе Саффолк штата Нью-Йорк на продажу выставили дом, который располагается по соседству с владением Дженнифер Лопес. Объект оценили почти в 12 миллионов долларов (на тот момент более 882 миллионов рублей). Площадь дома достигла почти 930 квадратных метров.