Россиян посадили за гибель постояльцев отеля в кипятке из прорвавшейся трубы

В Перми суд приговорил к двум годам лишения свободы замглавы службы эксплуатации городской сетевой компании Сергея Агеева и бывшего главного инженера управляющей компании «Профи-Дом» Вячеслава Хилькова за гибель пяти постояльцев мини-отеля «Карамель» в результате прорыва трубы с кипятком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Подсудимых признали виновными в нарушении правил промышленной безопасности и причинении тяжкого вреда здоровью. Они будут отбывать наказание в колонии-поселении.

При этом суд оправдал инспектора управления МЧС по Пермскому краю Разифа Исмакаева, обвиняемого в халатности. Он оказался невиновным в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. У него также есть право на реабилитацию.

25 февраля к пяти годам лишения свободы был приговорен владелец гостиницы Сергей Щербаков, который незаконно открыл отель в подвале многоквартирного жилого дома. «Карамель» работала с 2013 года, несмотря на многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, строительных норм и правил, запрещающих размещать гостиничные номера в подвальных помещениях.

В ночь на 20 января 2020 года в результате прорыва трубы номера с постояльцами залило кипятком. От ожогов скончались пять человек, в том числе малолетняя девочка. Еще трое сильно пострадали.