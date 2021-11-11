В Совфеде оценили угрозы Киева в адрес Белоруссии из-за позиции по Крыму

Сенатор Пушков: Украина ничего не сможет сделать Белоруссии из-за ее позиции по Крыму

Сенатор Алексей Пушков оценил угрозы Киева в адрес Минска из-за заявления министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея о том, что «Крым является сейчас российской территорией». Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте.

«Что же такого "непоправимого" может сделать Белоруссии Украина?» — отметил парламентарий. Он заявил, что украинские власти могут только отказаться от белорусской электроэнергии себе в ущерб, так как в этом они «большие мастаки».

Помимо этого, член Совфеда подчеркнул, что Киев мог и раньше отреагировать на подобную позицию Минска, так как, по словам главы МИД Белоруссии, она осталась такой же, как и была. «В Киеве что — были не в курсе?» — задался вопросом сенатор.

Ранее Киев предупредил Минск о непоправимых последствиях официального признания Крыма частью России. «Исходим из того, что официально, как и ранее, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах, — сказал официальный представитель украинского МИД Олег Николенко. — Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.