Киев предупредил Минск о непоправимых последствиях признания Крыма российским

Киев предупредил Минск о непоправимых последствиях официального признания Крыма частью России, передает «Интерфакс — Украина».

Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко прокомментировал заявление министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея о том, что «Крым является сейчас российской территорией».

«Исходим из того, что официально, как и ранее, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах, — сказал Николенко. — Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений».

Представитель МИД выразил надежду на то, что в Минске осознают это.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против четырех россиян, причастных к открытию представительства Никарагуа в Крыму.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.