Глава МИД Белоруссии назвал Крым российской территорией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости назвал Крым российской территорией.

«Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — заявил глава МИД.

В начале ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что российский лидер Владимир Путин во время недавнего посещения Крыма не взял его с собой.

При этом в августе Лукашенко говорил, что признает Крым частью России после того, как это сделают все олигархи РФ.

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация, — сказал он. — Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю».

В июне Лукашенко объявил, что будет проработан вопрос об открытии авиарейсов в Крым в связи с тем, что Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов после инцидента с лайнером Ryanair. В конце мая самолет, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. После этого белорусские силовики задержали двоих пассажиров: экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку.