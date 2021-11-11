Курды получили двадцать внедорожников для борьбы с ИГ

Международная коалиция во главе с США передала вооруженным силам (ВС) Иракского Курдистана «Пешмерга» более двадцати бронированных внедорожников HMMWV для борьбы с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Kurdistan24.

Информацию о том, что курды получили военную технику, подтвердил полковник ВС США Джеффри Тодд Берроуз. По его словам, поступившие внедорожники повышают мобильность и боеспособность «Пешмерги» и расширяет возможности для противостояния с боевиками ИГ.

26 октября разведка США сообщила, что группировка «Исламское государство» в Афганистане, вероятно, возобновит международные атаки в течение года. При этом «Аль-Каиде» (террористическая организация, запрещена в России), скорее всего, потребуется больше времени — до двух лет. В Пентагоне пояснили, что в своих прогнозах американская разведка ориентируется на желание обеих террористических группировок «возобновить внешние операции» за границей.