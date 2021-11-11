Приютившую кошку и собаку российскую семью заподозрили в поедании животных

В Льгове семью заподозрили в поедании животных после того, как она приютила кошку и собаку

Семью из города Льгов Курской области заподозрили в поедании домашних животных после того, как она приютила собаку и кошку. Подозрения вызвал тот факт, что семья отказалась отправлять фото питомцев по запросу добровольцев. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местная жительница Марина Николаевна решила пристроить пса Мишу и кошку Басю, животные были у нее на передержке. На объявление откликнулась Ольга Шеховцова. Однако, забрав питомцев домой, она отказалась отправлять бывшей хозяйке животных их фотографии.

«У них большой двор как бы, я решила, что тоже собачке будет неплохо. В "Одноклассники" просила прислать фото настойчиво — и одного, и другого. Она умалчивала», — рассказала Марина Николаевна. Члены семьи оправдались тем, что были заняты по хозяйству и не успевали отправить фотографии.

Затем Шеховцова заявила, что пса уже отдали другим людям в Воронеж. На просьбу дать контакты этих людей Шеховцова ответила отказом и подчеркнула, что новые хозяева собаки не хотят, чтобы их беспокоили.

Из-за этого у Марины Николаевны закрались сомнения в том, что питомцы еще живы. Кроме того, сбежавшая из дома дочь Шеховцовой рассказала, что родители не работают, с деньгами у них плохо. «Сестра рассказывала, что папа принес домой какого-то то ли енота, то ли собаку, и они их ели», — добавила девушка.

Когда в дом Шеховцовых пришли полицейские и общественники, пса Миши там действительно не нашли. Зато обнаружили кошку Басю и истощенного алабая на заднем дворе. Семья утверждает, что кормит собаку три раза в день. Сейчас его забрали в клинику, Басю пока вывезти не удалось.