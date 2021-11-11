Депутатов от Лейбористской партии Великобритании обвинили в неуважении к армии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил троих депутатов парламента от Лейбористской партии в неуважении к британской армии. Об этом пишет The Time.

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По сообщениям источников издания, политики напились в самолете по пути на смотр военной части, развернутой в Гибралтаре, британской заморской территории. Мероприятие было приурочена ко Дню памяти солдат, погибших за Великобританию и страны Содружества. Кроме того, обвиняемые депутаты входят в парламентскую группу по связям с Вооруженными силами.

«Такое поведение свидетельствует о неуважении к длительной работе наших вооруженных сил. Оно ставит военнослужащих в затруднительное положение и подрывает уважение к парламенту», — заявил глава Минобороны. Источник The Times пояснил, что депутаты были «явно пьяны, когда регистрировались и проходили процесс посадки, а затем много пили в самолете».

Известны имена троих участников скандала: ими оказались члены Лейбористской партии Шарлотта Николс, Дэвид Линден и Дрю Хендри. Как уточнили очевидцы событий, Николс была настолько пьяна, что после прибытия в Гибралтар не смогла пойти на военный смотр. Согласно сообщениям, ее пришлось увозить из аэропорта на инвалидной коляске.

Сами лейбористы отрицают факт вменяемого им пьянства во время официального визита. Они подтвердили, что употребили алкоголь перед вылетом из Лондона, однако в небольших количествах, а Николс якобы стало плохо из-за лекарств, которые она принимает. Однако кроме них в самолете находились депутаты-консерваторы и военные, всего 14 человек. Все они утверждают, что видели, как депутаты пили в самолете, а также грубо вели себя в аэропортах.